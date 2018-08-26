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Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli kırsalında tespit edilen eylem hazırlığındaki 2 terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

İHA | 26.08.2018 - 05:31..
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Sınırlarımız içerisinde ve dışında terör operasyonları tüm hızıyla devam ediyor. Tunceli kırsalında başlatılan operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi.

TERÖRİSTLER BTÖ MENSUBU

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada;

"Merkez kırsalı Bali Deresi’nde İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında; eylem hazırlığında olan 2 BTÖ mensubu terörist hava kuvvetleri desteğiyle sabaha karşı etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Bölgede operasyonun devam ettiği de belirtilen valilik, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü de aktardı.

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