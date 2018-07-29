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Tunceli'de 3 gündür süren yangın söndürüldü

Pertek ilçesindeki bir ormanlık alanda başlayıp 3 gün boyunca süren yangında, 600 dekarlık alan zarar gördü.

DHA | 29.07.2018 - 14:29..
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​Pertek ilçesi Aşağı Yakabaşı ve Çataksu köyleri arasında bulunan meşe ve ardıç ağaçlarından oluşan ormanlık alanda 3 gün önce yangın çıktı.

Tunceli Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince getirilen iş makinelerinin yardımı ile yangınının etkili olduğu alan çevresinde yollar açıldı.

Tunceli'de 3 gündür süren yangın söndürüldü

600 DEKARLIK ALAN KÜL OLDU

Adana'dan gelen yangın söndürme uçağının havadan müdahale ettiği yangın bölgesine dün de arasöz ve itfaiye ekipleri ulaştı. Dün gün boyu süren çalışmalarla yangın kontrol altına alınabildi.

Yaklaşık 600 dekarlık alanda etkili olan yangın, sabah saatlerine kadar süren soğutma çalışmalarıyla tamamane söndürüldü.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Tunceli'de 3 gündür süren yangın söndürüldü



Tunceli'de 3 gündür süren yangın söndürüldü



Tunceli'de 3 gündür süren yangın söndürüldü



Tunceli'de 3 gündür süren yangın söndürüldü

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