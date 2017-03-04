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Tunceli'de 31 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Tunceli'de 31 bölge PKK'ya yönelik düzenlen operasyonlar nedeniylye 2-16 Mart tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

04.03.2017 - 19:08
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Tunceli'de 31 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Tunceli merkez ve 4 ilçe kırsalındaki toplam 31 bölge, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlen operasyonlar nedeniylye 2-16 Mart tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, merkez ve Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçeleri kırsalında bulunan toplam 31 bölgenin, özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtilerek şöyle denildi:

"Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan, Tunceli merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye İlçe sınırları içerisindeki 31 ayrı bölgede 02 Mart 2017- 16 Mart 2017 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmiştir.

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK

Halkımızın can ve mal güvenliği için; Özel Güvenlik Bölgelerine, Mülki Amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir."

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