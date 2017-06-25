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Tunceli'de 4 PKK'lı öldürüldü

Tunceli'den Erzincan'a saldırı düzenlemek için gitmeye hazırlanan 4 teröristin çıkan çatışmada öldürüldüğü bildirildi.

25.06.2017 - 11:38
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Ovacık ilçesi ile Erzincan'ın Kemah ilçesi arasında kalan Munzur Dağları bölgesinden, saldırı düzenlemek için Erzurum bölgesine geçmek isteyen bir grup PKK'lının tespit edilmesi üzerine bölgeye operasyon düzenlendi.

ÇATIŞMA SABAHA KADAR SÜRDÜ

Gece başlayan ve sabah saatlerine kadar süren çatışmada, ilk belirlemelere göre 4 terörist öldürüldü. Çatışma bölgesine havadan ve karadan birlikler sevkedilerek, operasyon alanı genişletildi.

HELİKOPTERLER BOMBALIYOR

Bölgede zaman zaman çatışmaların sürdüğü belirtilirken, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı 2 Kobra tipi taaruz helikopteri de bölge yoğun bombardıman altına aldı.

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