taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.655
USD
3,5518
EURO
3,8720
ALTIN
144,77
PETR
52,0900

Tunceli'de 4 PKK'lı teslim oldu

Tunceli'de teröristlere yönelik operasyonlar devam ederken bazı PKK'lılar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim olmaya devam ediyor.

28.04.2017 - 19:16
  1. Haberler
  2. İç Haber
Tunceli'de 4 PKK'lı teslim oldu

Aliboğazı Vadisi içindeki PKK sığınak ve kamplarının bulunduğu bölgeye önceki gün 51'inci Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı özel eğitimli timlerin yaptığı sızmanın ardından, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma özel harekat timlerinin de katıldığı operasyon kapsamında başlayan çatışmalar sürüyor.

Tunceli'de 4 PKK'lı teslim oldu

4 TERÖRİST TESLİM OLDU

Güvenlik güçleriyle çatışan ve sığınak içerisinde oldukları kameralara da yansıyan 4 terörist güvenlik güçlerine kendiliğinden teslim oldu. Teröristlerin teslim olma anları da saniye saniye kaydedildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Tunceli Valiliği'nden çatışmaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada,

"Tunceli Aliboğazı Bölgesi'nde bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyonda, 28 Nisan 2017 tarihinde güvenlik güçlerimizce teröristlere ait yeni bir sığınak tespit edilmiş ve bir grup terörist ile sıcak temas sağlanmıştır. Çıkan çatışmada 1 erkek terörist öldürülmüş, 4 erkek terörist ise teslim olmuştur. Bölgede operasyonlara devam edilmekte olup, gelişmelerden bilahare kamuoyuna bilgi verilecektir" denildi.

Tunceli'de 4 PKK'lı teslim oldu

Tunceli'de 4 PKK'lı teslim oldu

Tunceli'de 4 PKK'lı teslim oldu

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Karakola saldıran YPG'liler etkisiz hale getirildi

Karakola saldıran YPG'liler etkisiz hale getirildi

151
ABD Büyükelçisi Erdoğan'ın sözlerini not aldı

ABD Büyükelçisi Erdoğan'ın sözlerini not aldı

65
Bülent Arınç 'parti kuracak' iddialarına yanıt verdi

Bülent Arınç 'parti kuracak' iddialarına yanıt verdi

190
Yılmaz Özdil'den Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolar

Yılmaz Özdil'den Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolar

163
Türk dizilerinde oynayan şempanze: Çarli

Türk dizilerinde oynayan şempanze: Çarli

46
Çavuşoğlu: AKPM'ye ödeme minimum indirilecek

Çavuşoğlu: AKPM'ye ödeme minimum indirilecek

108
Antalya'da bira festivalleri geçmişte kaldı

Antalya'da bira festivalleri geçmişte kaldı

176
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM