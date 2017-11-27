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Tunceli'de 4 terörist öldürüldü

Tunceli'nin Pülümür kırsalında PÖH ve JÖH timlerince gerçekleştirilen operasyonda 4 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

DHA | 27.11.2017 - 16:45..
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tunceli

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi.

2'Sİ KADIN 4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Açıklamada şöyle denildi: "27 Kasım 2017 tarihinde jandarma özel harekat ve polis özel harekat unsurlarımızca Pülümür kırsalında müşterek olarak yapılan operasyonda sağlanan sıcak temasta 2 kadın, 2 erkek olmak üzere toplam 4 terörist silahlarıyla (4 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar) birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Ayrıca bir sığınak içerisinde 17 adet kalaşnikof piyade tüfeği ve binlerce mühimmat tespit edilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."

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