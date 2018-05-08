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Tunceli'de 490 kilo amonyum nitrat ele geçirildi

Tunceli'de teröristlere ait sığınak içerisinde ve bölgede ele geçirilen 490 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 4 el yapımı patlayıcı imha edildi.

AA | 08.05.2018 - 15:19..
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Tunceli merkez kırsalında teröristlere ait sığınak bulundu.

Tunceli'de 490 kilo amonyum nitrat ele geçirildi

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Sığınak içerisinde ve bölgede yapılan aramada, 490 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 4 el yapımı patlayıcı, 4 büyük tüp, 250 metre kablo, akü, 10 litre benzin, testere ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Tespit edilen 4 el yapımı patlayıcı, uzman ekiplerce etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, kent genelinde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Tunceli'de 490 kilo amonyum nitrat ele geçirildi

Tunceli'de 490 kilo amonyum nitrat ele geçirildi

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