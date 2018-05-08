Tunceli'de 490 kilo amonyum nitrat ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Tunceli merkez kırsalında teröristlere ait sığınak bulundu.

4 EYP İMHA EDİLDİ

Sığınak içerisinde ve bölgede yapılan aramada, 490 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 4 el yapımı patlayıcı, 4 büyük tüp, 250 metre kablo, akü, 10 litre benzin, testere ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Tespit edilen 4 el yapımı patlayıcı, uzman ekiplerce etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, kent genelinde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.