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Tunceli'de 5 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de hava destekli terör operasyonunda tespit edilen 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

İHA | 18.05.2018 - 23:32..
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Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında F-16'larımız 5 terörist tespit etti. Yapılan hava destekli operasyonda PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi.

F-16'LAR TESPİT ETTİ

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Ovacık kırsalında MİT Bölge Müdürlüğümüzün ve İl Jandarma Komutanlığımızın koordinesinde yapılan hava destekli operasyonda F-16 uçaklarımız ile tespit edilen 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Açıklamada, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

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