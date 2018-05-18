Tunceli'de 5 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında F-16'larımız 5 terörist tespit etti. Yapılan hava destekli operasyonda PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi.

F-16'LAR TESPİT ETTİ

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Ovacık kırsalında MİT Bölge Müdürlüğümüzün ve İl Jandarma Komutanlığımızın koordinesinde yapılan hava destekli operasyonda F-16 uçaklarımız ile tespit edilen 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Açıklamada, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.