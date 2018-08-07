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Tunceli'de 6 PKK'lının öldürüldüğü operasyonun detayları

Mehmetçik'i görünce kaçma planları yapan sözde liderler, çağırdıkları teröristlerle birlikte öldürüldü.

Haber Merkezi | 07.08.2018 - 08:08..
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Tunceli'de 6 PKK'lının öldürüldüğü operasyonun detayları

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütlerine karşı mücadeye ara vermedi. Örgütün yuvalandığı mağaraları tek tek imha eden Mehmetçik, teröristleri bir bir etkisiz hale getirdi.

Kararlı operasyonların son adresi Tunceli'ydi.

Bölgede örgütün yapılanmasına ağır darbeler vuran Türk askeri, örgütün içler acı halini de ortaya çıkardı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 6 teröristin öldürülmesiyle sonuçlanan operasyonun ardından PKK'lıların ölümden kaçmak için birbirini nasıl sattığı görüldü.

OPERASYONDA YAŞANANLAR

İşte Ovacık operasyonunda yaşananlar;

Mehmetçik ile PKK'lı grup arasında çatışma çıktı.

Çatışmada örgütün sözde liderleri yaralanınca, başka bir terörist gruptan destek istendi.

Buradaki amaç, hengameden yararlanıp kaçmaktı.

Yardıma çağrılan teröristler, çatışmanın ortasında kaldı ve hepsi öldü.

Kaçma planları yapan sözde yöneticilerin sonu da farklı olmadı.

Kaçış planı tutmayan PKK'lılar Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi.

SONUÇ

Tunceli'de 6 PKK'lının öldürüldüğü operasyonun detayları

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