Tunceli'de 6 PKK'lının öldürüldüğü operasyonun detayları

Gazeteci Nedim Şener, sade vatandaşların ve devletin dövize karşı duyduğu hassasiyeti, AK Parti döneminde zenginleşen holding sahiplerinden de beklediğini belirtti.

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Bakan Albayrak'tan vatandaşlara önemli hatırlatma

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vergi ve sigorta primi borcu olan vatandaşlara yapılandırma fırsatını kaçırmamalarını tavsiye etti.