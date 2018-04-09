Tunceli'de 6 sığınak imha edildi

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Fatih Terim: Avantajımızı kaybettik şampiyonluğu değil

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kaybettikleri Gençlerbiliği maçının ardından taraftara seslendi ve "Söyleyeceğim şu var, önemli bir avantaj kaybettik ama şampiyonluğu değil" dedi.