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Tunceli’de 6'sı ödüllü 17 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli’de, 2018’in ilk 3,5 ayında 17 terörist ölü olarak ele geçirildi, 84 sığınak imha edildi. 17 teröristten 1’i kırmızı, 1’i turuncu, 4’ü ise gri kategoride aranan sözde sorumlular çıktı.

İHA | 15.04.2018 - 12:03..
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Güvenlik güçleri, bölücü terör örgütüne karşı 2017 yılında yaptığı başarılı operasyonları 2018 yılında da sürdürüyor.

Terör örgütü PKK’nın bazı sol örgütlerle dirsek teması kurduğu Tunceli’de de 2018’de 6’sı sözde lider kadrosundan 17 terörist etkisiz hale getirildi. 2017 yılında ise 94’ü ölü 114 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Tunceli’de 6'sı ödüllü 17 terörist etkisiz hale getirildi

17 TERÖRİST CANSIZ OLARAK ELE GEÇİRİLDİ

2018 yılında bugüne kadar Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) desteğiyle Tunceli’de komando, jandarma ve polis özel harekat timleri tarafından çok sayıda operasyon gerçekleştirildi.

İnsansız hava araçları ve helikopterlerin havadan destek verdiği operasyonlarda “kırmızı” listede aranan ve 9 güvenlik görevlisi ile 1 öğretmeni şehit eden sözde Erzurum saha sorumlusu "Panzer Kemal" kod adlı Medeni Sayılgan, "turuncu" listede yer alan terör örgütü PKK’nın sözde Nazımiye gücü sorumlusu "Mahir" kod adlı Cihan Kıt, gri listede yer alan sözde Pülümür sorumlusu Delila kod adlı Zeynep Miran, Baran kod adlı Haydar Gül, Soro Amed kod adlı Mehmet Reber Çetin, Harun Munzur kod adlı Maşallah Malazgirt’in de aralarında bulunduğu 17 terörist ölü olarak ele geçirildi.

Tunceli’de 6'sı ödüllü 17 terörist etkisiz hale getirildi

84 SIĞINAK İMHA EDİLDİ

Tunceli’de özellikle girilmez denilen “Kızılmescit, Kutuderesi, ve Aliboğazı” gibi yerlere 2017 yılında nokta operasyonlar düzenleyerek 150 sığınağı imha eden timler, bu yılın ilk 3,5 ayında da çok sayıda sığınak ve mağarayı imha etti. Düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK’lı teröristlerin kullandığı 84 sığınak ve mağara imha edildi.

İLK DEFA TOW FÜZESİ ÇIKTI

Güvenlik güçlerinin yaptığı başarılı operasyonların yanı sıra dikkatli olmasının önemi de ortaya çıktı. 2018 yılında yapılan operasyonlarda bazı sığınakların teröristler tarafından tuzaklandığı da belirlendi. Genellikle el yapımı patlayıcı ile sığınakları tuzaklayan teröristlerden ilk defa TOW füzesi ele geçirildi.

Tunceli’de 6'sı ödüllü 17 terörist etkisiz hale getirildi

Teröristlerin TOW füzesini bir sığınağa tuzakladığı, timlerin dikkati ile ortaya çıkartıldı. Operasyonlarda TOW füzesinin yanı sıra 34 el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 ton 300 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan amonyum nitrat ve 5 kilogram plastik patlayıcı,18 adet Kaleşnikof, 6 adet M16 piyade tüfeği, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 25 adet el bombası, 12 adet roketatar ve mühimmatı, 5 bin adet mühimmat, 2 tondan fazla yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi.

Tunceli’de 6'sı ödüllü 17 terörist etkisiz hale getirildi

HAVUZLU 8 KATLI SIĞINAKTA ELE GEÇİRİLDİ

Timlerin operasyonları sırasında merkez kırsalında 8 katlı olan ve içerisinde yüzme havuzundan WC’sine kadar her şey olan bir sığınakta ortaya çıktı.

Tunceli Valiliği, söz konusu operasyonla ilgili, “Tunceli merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyon kapsamında teröristlerin kullandığı biri 8 katlı 100 metre derinliğinde (banyo, WC ve yüzme havuzlu) olmak üzere toplam 3 sığınak ele geçirilmiştir.” açıklamasını yapmıştı.

Tunceli’de 6'sı ödüllü 17 terörist etkisiz hale getirildi



Tunceli’de 6'sı ödüllü 17 terörist etkisiz hale getirildi



Tunceli’de 6'sı ödüllü 17 terörist etkisiz hale getirildi



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