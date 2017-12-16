1 Madde bağımlısı genç evini ateşe verdi Malatya'da madde bağımlısı olduğu belirtilen bir genç evini ateşe verdi.

2 Tunceli’de 8 terörist öldürüldü Tunceli Pülümür Kızılmescit-Karagöl Dere mevkiinde düzenlene operasyonda aralarında sözde üst düzey yöneticilerin de olduğu 8 terörist öldürüldü.

3 Eski İtalya Kralı’nın naaşı ülkesine getirilecek Ülkenin 20. yüzyılın başındaki ilk kralı olan III. Vittorio Emanuele’nin Mısır’daki kalıntıları İtalya’ya nakledilecek.

4 Fransa'da cami kapatıldı Fransa'da mahkeme radikalliğin ve şiddetin teşvik edilmesini gerekçe göstererek ülkenin güneyindeki Marsilya'da bir camiyi geçici olarak kapattı.

5 İsrailli subay Filistinli kadına yumruk attı İsrailli bir subay, cuma namazı çıkışında Kudüs'te Filistinli bir kadını yumrukladı, başka bir kadını ise yerlerde sürükledi.

6 Didem Soydan öğrenci kartını paylaştı Geçtiğimiz günlerde metro yolculuğu ile ilgili "Kötü koku beni yordu" diyen ünlü model Didem Soydan, kendisine gelen tepkilere belgeli yanıt verdi.