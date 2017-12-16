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Tunceli’de 8 terörist öldürüldü

Tunceli Pülümür Kızılmescit-Karagöl Dere mevkiinde düzenlene operasyonda aralarında sözde üst düzey yöneticilerin de olduğu 8 terörist öldürüldü.

İHA | 16.12.2017 - 18:21..
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Tunceli’de 8 terörist öldürüldü

Tunceli’de 8 terörist öldürüldü

Tunceli Valiliği, Pülümür ilçesi Kızılmescit-Karagöl Dere mevkii bölgesinde MİT ve Jandarma Komando Birlikleri tarafından belirlenen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon yapıldığını bildirdi.

8 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Açıklamada, "İcra edilen operasyon kapsamında çıkan çatışmada 4 kadın, 4 erkek olmak üzere toplam 8 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi.

Öte yandan teröristlerin üzerinden ise 5 adet kaleşnikof, 3 adet M-16 ve 1 adet Glock marka tabanca ele geçirildiği kaydedildi. Operasyonda ölü ele geçirilen teröristler arasında sözde üst düzey sorumlularında olduğunun değerlendirildiği öğrenildi.

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