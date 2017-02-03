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Tunceli'de aranan terörist yakalandı

Tunceli'de, bölücü terör örgütünün kırsal kadrosundan olduğu tespit edilen bir örgüt mensubunun yakalandığı bildirildi.

03.02.2017 - 06:25
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Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, terör örgütlerine yönelik operasyonların kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Operasyonun istihbarat kuruluşlarının ortak çalışması olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bölücü terör örgütünün kırsal kadrosundan olduğu tespit edilen ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan bir örgüt mensubu, gerçekleştirilen operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alındı. Örgüt mensubu çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi."

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