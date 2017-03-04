Tunceli'de bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, terörist unsurların etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla devam ettiği belirtildi.
TERÖR OPERASYONU YAPILACAK
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan, merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçe sınırları içindeki 31 bölge, 2-16 Mart tarihlerinde özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir.
Halkımızın can ve mal güvenliği için özel güvenlik bölgelerine mülki amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır."