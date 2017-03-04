taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.722
USD
3,7076
EURO
3,9350
ALTIN
147,27
PETR
55,7300

Tunceli'de bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Tunceli'nin Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçelerindeki bazı alanların 16 Mart'a kadar özel güvenlik bölgesi ilan edildiği açıklandı.

04.03.2017 - 16:26
  1. Haberler
  2. İç Haber

Tunceli'de bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, terörist unsurların etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

TERÖR OPERASYONU YAPILACAK

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan, merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçe sınırları içindeki 31 bölge, 2-16 Mart tarihlerinde özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir.

Halkımızın can ve mal güvenliği için özel güvenlik bölgelerine mülki amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır."

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
15 Temmuz'dan yeni görüntü, darbeci alçakların vahşeti

15 Temmuz'dan yeni görüntü, darbeci alçakların vahşeti

82
Donald Trump'tan Demokratlara fotoğraflı yanıt

Donald Trump'tan Demokratlara fotoğraflı yanıt

11
Merkel: Oturma izni olmayanlar ülkeyi terk etmeli

Merkel: Oturma izni olmayanlar ülkeyi terk etmeli

85
MAK Danışmanlık'tan son referandum anketi

MAK Danışmanlık'tan son referandum anketi

178
Biriktirdiği porno dergiler ölümüne neden oldu

Biriktirdiği porno dergiler ölümüne neden oldu

52
HDP'li Kürkçü'den Alman vekillere ziyaret

HDP'li Kürkçü'den Alman vekillere ziyaret

109
Başbakan Yıldırım'ın güldüren anısı

Başbakan Yıldırım'ın güldüren anısı

66
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM