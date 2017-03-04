1 Sinan Oğan'a kürsüde saldırı MHP'li Sinan Oğan, bir üniversitede konuşma yaptığı sırada kürsüde saldırıya uğradı.

2 Yıldırım-Merkel telefon görüşmesi Başbakan Binali Yıldırım Merkel'le telefon görüşmesinin verimli geçtiğini ve bundan sonraki programlarda farklı bir yol izleneceğini söyledi

3 Tunceli'de bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi Tunceli'nin Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçelerindeki bazı alanların 16 Mart'a kadar özel güvenlik bölgesi ilan edildiği açıklandı.

4 Kevin Grosskreutz futbolu bıraktı Kavgaya karıştığı gerekçesiyle Stuttgart'tan kovulan Kevin Grosskreutz, profesyonel futbolla ilişkisini kestiğini açıkladı.

5 İstanbul'da jandarmadan fuhuş operasyonu Jandarmanın düzenlediği fuhuş operasyonunda yakalanan kadınların bazılarında Hepatit C ve AİDS taşıyıcı mikrobu tespit edildi.

6 Alman Belediyeler Birliği'nden Merkel'e Türkiye tepkisi Evet mitinglerinin iptal edilmesinin ardından yetki yerel yönetimde diyen Merkel'e, Alman Belediyeler Birliği'nden tepki geldi.