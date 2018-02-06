Tunceli'de bir sığınak imha edildi

CHP'li Erdal Aksünger: Değişim isteği bende de var

1 Beştepe'de güvenlik zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen güvenlik zirvesinde, Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı ele alındı.

2 Beşiktaş Türkiye Kupası'nda yarı finalde Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası çerek final ikinci maçında 3-1'in rövanşında Gençlerbirliğini 1-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

3 YPG kazansın Afrin'e giderim diyen mühendis Sosyal medyada inşaat mühendisi bir kadının Türkler ve Kürtler için söylediği kin, nefret dolu sözler tepki çekti.

4 Kocaeli'nde parfüm fabrikasında yangın Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde Parkim isimli parfüm fabrikasında yangın çıktı.

5 İstanbul polisinden Bitcoin dolandırıcısına baskın Bitcoin ticareti yapan bir firmada görevli bir kişi, başka şahıslar adına hayali hesaplar açarak kendi çalıştığı firmayı dolandırdı. Evinde yapılan arama 680 bin lira ele geçirildi.

6 Paylaşım rekoru kıran bir gerçek yaşam hikayesi Üniversite öğrencisi evsiz bir adamla yaşadıklarını Facebook hesabından anlattı bu gerçek hikaye kısa sürede paylaşım rekorları kırdı.