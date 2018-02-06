taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.457
USD
3,7738
EURO
4,6783
ALTIN
161,17
PETR
66,9000

Tunceli'de bir sığınak imha edildi

Tunceli Valiliği, merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından operasyon yapıldığını, 1 sığınağın imha edildiğini bildirdi.

İHA | 06.02.2018 - 21:20..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Tunceli Valiliği, merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından operasyon yapıldığını, 1 sığınağın imha edildiğini bildirdi.

OPERASYONDA ELE GEÇENLER

Valilik açıklamasında "İl Jandarma Komutanlığımızca merkez kırsalında icra edilen operasyon kapsamında, teröristlere ait bir sığınak içerisinde 2 çift mekap ayakkabı, 2 adet soba, 3 adet yağmurluk, 2 adet yatak, 3 adet yorgan, 2 adet branda, 3 adet kazma, 8 adet kürek, 2 adet balta, 100 metre çelik tel, 100 metre su borusu, 1 adet sargı bezi, 3 adet güğüm, 3 adet çaydanlık, 5 adet tencere, 1 adet kazan ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi.

Tunceli'de bir sığınak imha edildi

Tunceli'de bir sığınak imha edildi

Tunceli'de bir sığınak imha edildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cenk Tosun: Bocalıyorum ama pes etmeyeceğim

Cenk Tosun: Bocalıyorum ama pes etmeyeceğim

48
SİHA ile vurulan Öcalan anıtının son hali

SİHA ile vurulan Öcalan anıtının son hali

55
Afrin'deki sivil kıyafetli teröristler

Afrin'deki sivil kıyafetli teröristler

183
Erciyes Üniversitesi öğrencilerinin yaptığı otomobil

Erciyes Üniversitesi öğrencilerinin yaptığı otomobil

160
CNN Türk yayınında dönek kavgası

CNN Türk yayınında dönek kavgası

52
İnce kendisine oy vermeyenlerin pişman olduğunu söyledi

İnce kendisine oy vermeyenlerin pişman olduğunu söyledi

159
CHP'nin en genç PM üyesi: Gamze Pamuk Ateşli

CHP'nin en genç PM üyesi: Gamze Pamuk Ateşli

71
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM