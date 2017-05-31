Tunceli'de büyük operasyon hazırlığı

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada kent merkezi, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçelerine bağlı 31 bölgede özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtilerek şöyle denildi:

ÖZEL GÜVENLİK BÖLGELERİ

"Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan, aşağıda koordinat bilgileri yazılı Tunceli İli; Tunceli Merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye İlçe sınırları içerisindeki 31 ayrı bölgede 31 Mayıs 2017- 14 Haziran 2017 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmiştir. Halkımızın can ve mal güvenliği için; Özel Güvenlik Bölgelerine, Mülki Amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir."