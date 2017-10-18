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Tunceli'de çatışma: 1 terörist öldürüldü

Tunceli'de teröristlere çok sayıda erzak götüren terör örgütü yandaşı, çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.

18.10.2017 - 16:06
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Tunceli'nin Ovacık İlçesi'nde, 2 terörist ve onlara erzak götüren 2 terör örgütü yandaşı ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1 terör örgütü yandaşı öldürülürken, diğer 3 kişi kaçtı.

TAVLA, DVD OYNATICI...

Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Ovacık İlçesi kırsalında, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nca dün bir operasyon başlatıldığı belirtildi.

Tunceli'de çatışma: 1 terörist öldürüldü

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Bir grup terör örgütü mensubunun erzak temin ederken, görülmesi üzerine güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktığı kaydedilen açıklamada şöyle denildi: "Çıkan çatışmada teröristlere malzeme temin eden 1 işbirlikçi/kurye iki ateş arasında kalarak hayatını kaybetmiş, 1 işbirlikçi/kurye ve 2 terörist olay yerinden kaçmıştır. Olay bölgesinde yapılan arama/tarama faaliyetlerinde, 3 adet büyük tüp, 100 adet büyük pil 12 adet kar beresi, 6 adet silah yağı, 1 adet testere, 10 çift mekap ayakkabı, 12 adet çakmak gazı, 5 adet tıraş makinesi, 1 DVD oynatıcı, 10 kg pekmez, 25 kg sıvı yağ, 204 paket bisküvi, 250 kg un, 20 kg tütün 25 kg tulum peyniri, 150 kg şeker, 16 kg zeytin, 8 kg reçel, 9 kg tahin, 40 paket makarna, 48 adet konserve, 24 adet koli bandı, 150 adet hazır çorba, 2 rulo ip ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir."

Tunceli'de çatışma: 1 terörist öldürüldü

Tunceli'de çatışma: 1 terörist öldürüldü

Tunceli'de çatışma: 1 terörist öldürüldü

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