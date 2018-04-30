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Tunceli'de çatışma: 3 asker yaralandı

Tunceli Pülümür Vadisi'nde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 3 asker yaralandı. Bölgeye ekipler sevk edildi.

DHA | 30.04.2018 - 21:28..
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Tunceli'de çatışma: 3 asker yaralandı

Tunceli ve Pülümür ilçeleri arasında yer alan Pülümür vadisinde operasyon yapan Jandarma Özel Harekat timine, bugün akşam saatlerinde bir grup PKK terör örgütü mensubu tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

3 ASKER YARALANDI

Açılan ilk ateşte 3 asker yaralanırken, yaralılar Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik güçlerinin, teröristlerin saldırısına ateşle karşılık vermesi üzerine bölgede başlayan çatışmanın devam ettiği öğrenildi.

Bu arada Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak'ın da bölgeye giderek, operasyonu yerinde takip ettikleri öğrenildi.

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