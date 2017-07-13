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Tunceli'de çatışma

Çiçekli Köyü kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.

13.07.2017 - 18:25
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Merkeze bağlı Çiçekli Köyü kırsalında operasyon faaileyeti yürüten Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleriyle ile bir grup terörist arasında bugün saat 15.00 sıralarında çatışma yaşandı.

ASKERLER TEDAVİYE ALINDI

Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre, 2 asker yaralandı. Yaralı askerler operasyon bölgesine giden helikopterle alınarak, Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hasteneleri'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

TERÖRİSTLER BOMBALANIYOR

Bölgede çatışmaların devam ettiği öğrenilirken, teröristlerin bulunduğu noktalar helikopterlerle havadan ateş altına alındığı öğrenildi.

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