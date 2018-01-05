696 sayılı KHK ile getirilen haklar kapsamında yüz binlerce taşeron işçi, kadroya geçiyor.

Tunceli’de yaklaşık 900 işçi için resmi süreçte davullu zurnalı kutlama ile başlatıldı.

HALAY ÇEKEREK KUTLADILAR

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel’de taşeron işçilerin sevincine davul zurna eşliğinde halay çekerek katıldı.

Renkli görüntülerin oluştuğu kadro sevinci kutlamasında Vali Sonel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile bakanların gayreti ile taşeron işçilerin kadroya alınması için işlemlerin başlatıldığını söyledi.

Tunceli’de davullu zurnalı kadro kutlaması VİDEO

Tunceli’de 900 civarında kadroya geçecek işçinin bulunduğunu belirten Vali Sonel, "Müracaatlar alınıyor. Hem memleketimize hem Tuncelimize, hem sizlere ailelerinizle birlikte hayırlı olsun diyorum." dedi.

Daha sonra belediye binası önünde kurulan masada, kadroya geçişler için başvurular alınmaya başlandı.