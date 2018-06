Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel beraberinde Vali Yardımcısı Selçuk Yosunkaya, Tunceli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hıdır Belice ve Belediye Başkan Yardımcısı Sami Doğan ile birlikte Munzur Çayı'nda gondolla gezinti yaptı.

Sonel, gezi sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Tunceli'de 11 ay önce göreve başladığında kent merkezinden geçen Munzur Çayı'nın etrafının kötü durumda olduğunu söyledi.

Tunceli'de gondol keyfi VİDEO

"ARTIK TUNCELİ HUZUR ŞEHRİ"

Bu alanın kente kazandırılması için 200 bin metrekarelik bir alanı kapsayan çevre düzenlemesi, yürüyüş ve bisiklet yolları, açık yüzme havuzları, iskeleler, kafeler, dinlenme alanları, minyatür köprüleri içinde barındıran bir çalışma başlattıklarını belirten Sonel, "Vatandaşlarımızın ailece hoşça vakit geçireceği mekanları kısa sürede yerel imkanları kullanarak, başta Cumhurbaşkanımızın katkısını alarak, hükümetimizin büyük desteğiyle hakikaten çok güzel hale getirdik." dedi.

Munzur Çayı kıyısını cazibe merkezine dönüştürmek için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Sonel, şunları söyledi:

"Munzur Çayı üzerinde vatandaşa hizmet edecek gondollarımız, gezi teknemiz geldi. Artık Venedik'e gitmeye gerek yok diyoruz. Gelsinler Tunceli'de bu güzel yerlerde gondola binsinler, gondol sefası yapsınlar, Tunceli'mizin güzelliklerini doyasıya yaşasınlar. Artık Tunceli huzur şehri. Vatandaşlarımız, esnaflarımız, yöre insanımız çok memnun. Devletimizin şefkatini ve sıcaklığını yöre insanımıza göstermeye çalışıyoruz. Yıllardır konuşulan fakat bir türlü hayata geçmeyen Munzur Çayı kenarındaki, Pülümür Çayı kenarındaki, kent meydanı, yeraltı çarşısı, Türkiye'nin en kaliteli sularından olan ve PH değeri 8,45 olan Munzur suyunun 80 kilometreden, Ovacık gözelerinden kent merkezine getirilmesi, hayvan barınağı, Sanat Sokağı, Çay Keyfi Sokağı, istihdama kadar hepsi kısa sürede faaliyete geçti. İnşallah güzel olacak, hayırlı uğurlu olsun."





"TUNCELİ ESKİ TUNCELİ DEĞİL"

Tunceli'de terörle mücadelenin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü vurgulayan Sonel, güvenlik görevlilerine başarılarından dolayı teşekkür etti.

Tunceli'de planlanan tüm çalışmaların kentin huzur ve güvenliğinin sağlanması ve geleceğe hazırlanması için yapıldığını anlatan Sonel, şöyle konuştu:

"Kahraman güvenlik güçlerimiz hakikaten teröristle mücadeleyi mükemmel yapıyor. Biz de devlet olarak, devletimizin tüm birimleri olarak, devletimizin şefkatini ve sıcaklığını yöre insanımıza gösteriyoruz. Yani çocuğundan, dedesine, nenesine kadar sırtımızda taşımaya çalışıyoruz. Biz şunu söylüyoruz: Artık dışarıdan gelen misafirlerimiz Tunceli'ye geldiği zaman, 'Biz Tunceli'yi böyle bilmiyorduk, Tunceli çok güzel bir yermiş.' diyorlar. Hakikaten öyle. Huzur var şu an. Otellerimizde doluluk oranı çok yüksek. Yani Tunceli'nin o güzelliklerini göremeye yaşamaya vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Tunceli eski Tunceli değil. Çiçek gibi oluyor. Çocuğundan yaşlısına kadar toplumumuzun her kesiminde memnuniyet var. Şu kısa 11 aylık sürede yıllardır konuşulan fakat bir türlü faaliyete geçmeyen projelerin kısa sürede geçmesi insanları mutlu ediyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Dediğim gibi Tunceli'ye gelsinler, görsünler. Bu güzellikleri yaşamaya çalışsınlar. Hani diyorlar ya anlatmaya gerek yok işte her şey ortada."





"HAYALDİ, GERÇEK OLDU"

Parkların, plajların ve gondolların vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceğine işaret eden Sonel, "Parklarımızda vatandaşa nasıl ücretsiz çay ikramımız var ise buraya da vatandaşlarımız gelsinler gondolla ücretsiz bir şekilde gezilerini yapsınlar. Çünkü zaten dünden beri vatandaşlarımız şaşırıyor. Bir bakıyorlar gondol, gezi tekneleri ve Munzur. Hayaldi ama şimdi gerçek oldu." dedi.

Sonel, kentte yapımı devam eden ve tamamlanan tüm çalışmaların vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu.