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Tunceli'de gri listedeki terörist öldürüldü

Ovacık ilçesindeki hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, Aranan Teröristler Listesi'nin gri kategorisinde yer alan Fuat Akkaya olduğu bildirildi.

AA | 21.05.2018 - 19:18..
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Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, 18 Mayıs'ta Ovacık ilçesi kırsalında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yapılan hava destekli operasyonda, F-16 uçaklarınca 5 teröristin etkisiz hale getirildiği, yapılan kimlik tespiti çalışmalarında teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi'nin gri kategorisindeki "Fuat Fikri" kod adlı Fuat Akkaya adlı terörist olduğu kaydedildi.

Kentte terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Tunceli'de gri listedeki terörist öldürüldü

(300 bin lira ödüllü gri listedeki terörist)

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