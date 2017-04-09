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Tunceli'de gri listedeki terörist ölü ele geçirildi

Tunceli'deki operasyonda ölü ele geçirilen 14 teröristten birinin gri kategorideki "Bahoz Serhat" kod adlı Özkan Özmen olduğu belirlendi.

09.04.2017 - 02:02
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Tunceli'deki operasyonda ölü ele geçirilen 14 teröristten birinin de İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesi"nde gri kategoride yer alan, 6 yıl önce halı saha maçı yapan Komiser Cem ile eşi Dilay Turan Kerman'ın şehit edilmesi, 8 polisin yaralanması ve bir kişinin kaçırılması olaylarına karıştığı belirlenen "Bahoz Serhat" kod adlı Özkan Özmen olduğu ortaya çıktı.

KİMLİK TESPİTİNDE ORTAYA ÇIKTI

Kent merkezine bağlı Kutudere bölgesinde 26 Mart'ta güvenlik güçlerince başlatılan ve Mehmetçik'in hava desteği olmadan girdiği silahlı çatışmada "Teslim ol" çağrısına ateşle karşılık verince etkisiz hale getirilen 14 teröristin, Malatya Adli Tıp Kurumundaki otopsi ve kimlik tespiti işlemleri tamamlandı.

İncelemede teröristlerden birinin 7 yıl önce terör örgütü PKK'ya katılan Erzurum nüfusuna kayıtlı "Bahoz Serhat" kod adlı Özkan Özmen olduğu belirlendi.
İçişleri Bakanlığının "Ödül Yönetmeliği" kapsamındaki "Aranan Teröristler Listesi"nde "gri" kategoride yer alan Özmen'in etkisiz hale getirilen grubun sözde sorumlusu olduğu tespit edildi.

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