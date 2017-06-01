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Tunceli'de hain tuzak: 1 astsubay yaralı

Tunceli'nin Gemişgezek ilçesinde teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 astsubayın yaralandığı bildirildi.

01.06.2017 - 14:55
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Çemişgezek İlçesine bağlı Aliboğazı Vadisi yakınlarında yer alan Gözlüçayır Köyü karsal alanında arama, tarama faaliyeti yürüten jandarma özel harekat birliklerinin geçiş güzergahı olan patika yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, PKK'lı teröristler tarafından uzaktan kumanda ile infilak ettirildi.

1 ASTSUBAY YARALI

Meydana gelen patlama sonucu bir astsubay yaralandı. Yaralı astsubay helikopter ile Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralı astsubayın durumunun iyi olduğu  bildirildi.

OPERASYON BAŞLADI

Patlamadan sonra bölgeye sevk edilen yeni takviye jandarma özel harekat timleri ile operasyon kapsamı genişletilirken, bölgede gizlenen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ve yerlerinin tespit edilmesi için bölgeye insansız hava aracı ile 2 kobra helikopteri sevkedildi.

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