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Tunceli’de hava harekatı: 3 terörist öldürüldü

Pülümür vadisi içinde silahlı İHA'lar tarafından tespit edilen kalabalık bir PKK’lı gruba yönelik operasyonda 3 terörist öldürüldü.

13.06.2017 - 23:49
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Merkez ile Pülümür ilçesi arasında kalan Pülümür vadisi içinde bir grup PKK'lının eylem hazırlığı içinde oldukları istihbaratı üzerine bölgeye silahlı 2 insansız hava aracı sevk edildi. Silahlı İHA'ların bölgeyi bombalamasından sonra sevk edilen 2 Kobra helikopteri de PKK’lı grubun bulunduğu alanı yoğun bombardıman altına tuttu. Ardından bölgeye helikopterle Jandarma Özel Harekat birlikleri indirildi

YARALI 3 PKK'LI TESBİT EDİLDİ

Yapılan arazi arama taramasında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi. Güvenlik birimleri, yaralanıp kaçan 3 örgüt mensubunun yerinin tespit edildiğini ve teslim olmaları için çağrılar yapıldığını söyledi. Bölgede süren operasyon kapsamında zaman zaman çatışmaların yaşandığı da belirtildi.

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