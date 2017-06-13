Tunceli’de hava harekatı: 3 terörist öldürüldü

Merkez ile Pülümür ilçesi arasında kalan Pülümür vadisi içinde bir grup PKK'lının eylem hazırlığı içinde oldukları istihbaratı üzerine bölgeye silahlı 2 insansız hava aracı sevk edildi. Silahlı İHA'ların bölgeyi bombalamasından sonra sevk edilen 2 Kobra helikopteri de PKK’lı grubun bulunduğu alanı yoğun bombardıman altına tuttu. Ardından bölgeye helikopterle Jandarma Özel Harekat birlikleri indirildi

YARALI 3 PKK'LI TESBİT EDİLDİ

Yapılan arazi arama taramasında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi. Güvenlik birimleri, yaralanıp kaçan 3 örgüt mensubunun yerinin tespit edildiğini ve teslim olmaları için çağrılar yapıldığını söyledi. Bölgede süren operasyon kapsamında zaman zaman çatışmaların yaşandığı da belirtildi.