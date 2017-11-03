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Tunceli'de ilk tekstil atölyesi üretime başladı

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in girişimleri sonucu kentte kurulan ilk tekstil atölyesi üretime başladı.

03.11.2017 - 13:22
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, kentteki işsizliği çözmek için başlattığı çalışmalar kapsamında iş adamı Cemal Karaaslan tarafından Tunceli Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kurulan tekstil atölyesini gezdi.

HEDEF 2 BİN İŞÇİ

Sonel, ziyarette, şu anda 148'i kadın 150 kişilik istihdam kapasitesi ile kentte en fazla işçi çalıştırılan ve kısa sürede istihdam edilecek işçi sayısını 2 bin kişiye çıkarmayı amaçlayan tekstil atölyesi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Sonel, ev ziyaretlerinde, Valilik ve Belediyedeki görüşmelerinde ilin en önemli sorunlarından birinin işsizlik olduğunu tespit ettiğini belirtti.

Tunceli'de ilk tekstil atölyesi üretime başladı

VATANDAŞLAR RAHATLAYACAK

İşsizliğin çözümü için başlattıkları çalışmalar çerçevesinde tekstil atölyesi kurulduğunu dile getiren Sonel, işsizlik sorununun çözüme kavuşturulmasıyla vatandaşların rahatlayacağını vurguladı.

Sonel, kentte bu atölye dışında tekstil atölyesi olmadığını ifade ederek şöyle devam etti: "Burada çalışan hanım kardeşlerimizin gözlerindeki o mutluluğu görmek bizi de mutlu ediyor. Hakikaten bir insanın işinin olması, para kazanması güzel bir şey. Hem Valilik hem de Belediye olarak diyoruz ki yatırımcılar gelsinler Tunceli'ye yatırım yapsın, onların her daim yanındayız. Bizim amacımız bu bölgedeki insanımıza, vatandaşlarımıza iş imkanı sağlamak. Bu atölye ilk örneği oldu, burada kısa sürede bin 362 kişiye, bir yılda da 2 bin kişiye iş imkanı sağlayacağız."

Yatırımcı Cemal Karaaslan ise atölyede bir yılda bin 500 - 2 bin kişiye istihdam sağlamak istediklerini  aktardı.

Tunceli'de ilk tekstil atölyesi üretime başladı

"ÇOK MUTLU OLDUK"

İşçilerden Nilüfer Korkmaz da "Ev hanımıyım. Böyle bir imkan sunulduğu için çok sevindik, çok mutlu olduk, çalışmak istiyoruz. Kentte ikinci bir fabrika açılırsa bizim için daha iyi olur. Çalışan sayısı artar ve çok seviniriz." diye konuştu.

Tunceli'de ilk tekstil atölyesi üretime başladı

"EN BÜYÜK SORUN İŞSİZLİKTİ"

Sevim Demir ise açılacak her fabrikanın işsizliği çözmek için önemli olduğuna işaret ederek "Tunceli'de kadınlar için en büyük sorun işsizlikti, bir fabrika daha açılırsa bu sorun çözülmüş olur." dedi.

 

 

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