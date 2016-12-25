taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
76.972
USD
3,5179
EURO
3,6759
ALTIN
128,03
PETR
55,0200

Tunceli'de kar kalınlığı 2 metreye ulaştı

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde kar kalınlığı 2 metreye kadar ulaştı.

İHA | 25.12.2016 - 15:57
  1. Haberler
  2. İç Haber

KAR

Ovacık’ta bir süredir etkisini sürdüren aşırı soğuk hava, yerini tekrar kar yağışına bıraktı.

Gece saatlerinde aralıklarla devam eden kar, sabaha doğru etkisini yoğun olarak arttırırken, kar kalınlığı yaklaşık 2 metreye kadar ulaştı.

Sabaha karşı kar yağışı ile uyanan vatandaşlar da ev, ahır ve odunlukların üzerinde biriken karları küreklerle temizlemeye başladı.

KAR ÇOK YAĞIYOR AMA BEREKETLİDİR

Ovacık’ın soğuk bir ilçe olduğunu belirten Seydali Aktaş, "Kar çok yağıyor. Ama bereketlidir. Kar yağmayınca sular olmuyor. Verim az oluyor. Kar, su ve verim konusunda çok iyi. Kar, ulaşım konusunda biraz zorluk yaşatıyor ama her şeye rağmen idare ediyoruz" dedi.

Kar yağışıyla birlikte kardan adam yaptığını ifade eden ortaokul öğrencisi Veli Can Beytaşı ise kar topu oynayıp, çatılardan kara atlayarak eğlenceli dakikalar yaşadığını dile getirdi.

Öte yandan, ilçede kar yağışı nedeniyle kapanan yollar Karayolları 86. Şube Şefliği, İlçe Özel İdare Müdürlüğü ve Ovacık İlçe Belediyesi’ne bağlı karla mücadele ekipleri tarafından temizlenmeye devam ediliyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suriye'ye giden Rus askeri uçağı düştü

Suriye'ye giden Rus askeri uçağı düştü

247
Ali Ağaoğlu kızı Sena'yı evlendirdi

Ali Ağaoğlu kızı Sena'yı evlendirdi

236
Cüneyt Çakır'dan skandal penaltı kararı

Cüneyt Çakır'dan skandal penaltı kararı

82
İnternete yerli arama motoru geliyor

İnternete yerli arama motoru geliyor

171
Kılıçdaroğlu: Biz de ülkücüyüz

Kılıçdaroğlu: Biz de ülkücüyüz

708
El Bab'a karşı düzenlenecek operasyonun şifreleri

El Bab'a karşı düzenlenecek operasyonun şifreleri

50
Düşen Rus uçağı hakkında sabotaj iddiası

Düşen Rus uçağı hakkında sabotaj iddiası

85
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM