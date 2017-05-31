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Tunceli'de karakola uzun namlulu silahlarla saldırdılar

Gökçek Jandarma Karakolu'na dün akşam bir grup PKK'lı terörist uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Karşı ateşi üzerine teröristler kaçtı.

31.05.2017 - 10:23
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Tunceli kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Gökçek Jandarma Karakolu'na dün saat 19.00 sıralarında bir grup PKK'lı terörist tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Tunceli'de karakola uzun namlulu silahlarla saldırdılar

ORMANLIK ALANA KAÇTILAR

Karakolda görevli Jandarma Özel Harekat timlerinin karşılık vermesi üzerine, teröristler ormanlık alana kaçtı. Ölen ve yaralanan kimsenin bulunmadığı çatışmanın ardından teröristler, Kutuderesi vadisine doğru ormanlık alana kaçarak izlerini kaybettirdi.

Bölgeye sevk edilen İnsansız Hava Araçları'ndan (İHA) alınan görüntüler doğrultusunda teröristlerin kaçış yönleri, fırtına obüsleriyle ateş altına alındı.

Gece saatlerinde bölgeye helikopterler ile sevk edilen takviye güvenlik güçlerinin başlattığı operasyon devam ediyor.

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