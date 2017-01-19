Tunceli'de kayıp DHKP-C'liler bombardımanda ölmüş

Tunceli kırsalında 3 yıldır faaliyet yürüten toplam 16 kişilik DHKP-C terör örgütü mensuplarını takibe alan güvenlik güçleri, gerçekleştirdikleri operasyonlar ile bu örgütün 6 mensubunu değişik tarihlerde ve yerlerde etkisiz hale getirdi.

10 KİŞİNİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Kalan 10 DHKP-C'li, örgüt tarafından kayıp olarak açıklanırken, kayıp 10 kişinin de sırrı çözüldrü. Yetkililer, 7 Kasım 2016 tarihinde Ced Deresi Vadisi içinde iki ayrı sığınak içinde gizlenen terör örgütü mensuplarına yönelik gerçekleştirilen ve 2 F-16 savaş uçağının da katıldığı hava operasyonunda 10 DHKP-C'linin öldürüldüğünü söyledi. Hava operasyonu sonucu vücut bütünlüğü bozulduğu için toplanan toplanan uzuvlar Malatya Adli tıp kurumuna gönderilmiş, önce bunların 7 kişiye daha sonra ise 10 kişiye ait olduğu belirtilmişti. Yetkililer, böylelikle Tunceli kırsılında DHKP-C'nin varlığının tamamen ortadan kaldırıldığının kesinleştiğini açıkladı.