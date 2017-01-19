taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
82.976
USD
3,8055
EURO
4,0574
ALTIN
147,11
PETR
54,3500

Tunceli'de kayıp DHKP-C'liler bombardımanda ölmüş

Tunceli kırsalında yürütülen operasyon sonrası kayıp olan 10 DHKP-C'linin bombardımanda öldüğü belli oldu.

19.01.2017 - 14:41
  1. Haberler
  2. İç Haber

Tunceli'de kayıp DHKP-C'liler bombardımanda ölmüş

Tunceli kırsalında 3 yıldır faaliyet yürüten toplam 16 kişilik DHKP-C terör örgütü mensuplarını takibe alan güvenlik güçleri, gerçekleştirdikleri operasyonlar ile bu örgütün 6 mensubunu değişik tarihlerde ve yerlerde etkisiz hale getirdi.

10 KİŞİNİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Kalan 10 DHKP-C'li, örgüt tarafından kayıp olarak açıklanırken,  kayıp 10 kişinin de sırrı çözüldrü. Yetkililer, 7 Kasım 2016 tarihinde Ced Deresi Vadisi içinde iki ayrı sığınak içinde gizlenen terör örgütü mensuplarına yönelik gerçekleştirilen ve 2 F-16 savaş uçağının da katıldığı hava operasyonunda 10 DHKP-C'linin öldürüldüğünü söyledi. Hava operasyonu sonucu vücut bütünlüğü bozulduğu için toplanan toplanan uzuvlar Malatya Adli tıp kurumuna gönderilmiş, önce bunların 7 kişiye daha sonra ise 10 kişiye ait olduğu belirtilmişti. Yetkililer, böylelikle Tunceli kırsılında DHKP-C'nin varlığının tamamen ortadan kaldırıldığının kesinleştiğini açıkladı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Anayasa değişiklik teklifinde 6. madde oylaması iptal edildi

Anayasa değişiklik teklifinde 6. madde oylaması iptal edildi

35
Yakalanan kadınlar DEAŞ'lı teröristin ödülü

Yakalanan kadınlar DEAŞ'lı teröristin ödülü

186
Tahran'da yangın nedeniyle 17 katlı iş yeri çöktü

Tahran'da yangın nedeniyle 17 katlı iş yeri çöktü

64
Dolar ABD'deki hızlı faiz artışı sinyalleriyle yükseldi

Dolar ABD'deki hızlı faiz artışı sinyalleriyle yükseldi

48
TBMM'de tutuklu HDP'lileri sayan vekile şehitlerle yanıt

TBMM'de tutuklu HDP'lileri sayan vekile şehitlerle yanıt

104
CHP'li vekilden TBMM Başkanvekili Bahçekapılı'yı kızdıran sözler

CHP'li vekilden TBMM Başkanvekili Bahçekapılı'yı kızdıran sözler

84
Başbakan Yıldırım başkanlık dönemi ile ilgili konuştu

Başbakan Yıldırım başkanlık dönemi ile ilgili konuştu

162
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM