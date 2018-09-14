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Tunceli'de kaza: 7 yaralı

Tunceli-Elazığ karayolunda iki araç çarpıştı. Meydana gelen kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

DHA | 14.09.2018 - 03:47..
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Kaza, Tunceli-Elazığ karayolunun 18'. .kilometresindeki Kanoğlu Köyü yakınlarında meydana geldi. Ağır yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından en yakın hastaneye kaldırıldı.

Tunceli'de kaza: 7 yaralı

1 KİŞİ AMELİYATTA

Ramazan Can yönetimindeki 07 LKS 46 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle virajlı yolda şerit ihlali yapınca karşı yönden gelen Şükrü Çelik yönetimindeki  62 AR 371 plakalı minibüsle çarpıştı.

Çarpışma sonucu her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Kaza sonrası Tunceli'den bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan bir kişi ameliyata alındı. Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Tunceli'de kaza: 7 yaralı

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