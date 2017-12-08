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Tunceli’de Kudüs gösterisi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı Tunceli'de protesto edildi.

İHA | 08.12.2017 - 15:05..
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Cuma namazı çıkışı Atatürk Mahallesi’ndeki Yunus Emre Camii önünde bir araya gelen grup ellerinde “Kudüs bizimdir”, “Tunceli Kudüs’e sahip çıkıyor”, “Kudüs kırmızıçizgimizdir” yazılı dövizlerle Trump’a tepki gösterdi.

Tunceli’de Kudüs gösterisi

Grup adına açıklamada bulunan AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, ABD Başkanı Trump’ın Kudüs açıklamasının, insanlık vicdanını yaralayarak bölgedeki sorunları derinleştirdiğini söyledi.

Tunceli’de Kudüs gösterisi

"KUDÜS, MÜSLÜMANLARIN KIRMIZI ÇİZGİSİ"

Kudüs’ün tüm Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu belirten Tek, “Bu, bölgemizde barışı ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır. Alınan kararın, İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti arttırmaktan başka sonucu olmayacaktır. Asla kabul edilemez gördüğümüz bu karardan en kısa sürede dönülmelidir. İslam’ın sesini susturmak, kendi kurguları olan terör örgütlerini bahane ederek Müslümanların iradelerini esir etmek isteyenler, tarihte defalarca olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır.” dedi.

Açıklamaya, Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, partililer, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tunceli’de Kudüs gösterisi

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