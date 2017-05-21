Tunceli'de öldürülen terörist cinsel istismarcı çıktı

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Tunceli'de 9 Kasım 2016'da merkez Bali Deresi mevkisinde, bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda 8 teröristin ölü olarak ele geçirildiği anımsatıldı.

Ele geçirilen teröristlerin kimliklerinin tespiti için örgüt mensuplarından alınan DNA örneklerinin Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla incelenmek üzere kriminal laboratuvarına gönderildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan inceleme neticesinde etkisiz hale getirilen terör örgütü mensuplarından birinin üzerinden alınan DNA örneğinin, 3 Haziran 2016'da İstanbul'da çocuğa yönelik cinsel istismar olayının failini yakalamak amacıyla mağdurenin kıyafetlerinden alınan DNA örneğiyle eşleştiği tespit edilmiştir. Bu minvalde ilimiz kırsalında 9 Kasım 2016'da etkisiz hale getirilen terör örgütü mensubunun, 3 Haziran 2016'da İstanbul'da işlenen çocuğa yönelik cinsel istismar suçunun faili olduğu tespit edilmiştir."

Açıklamada ayrıca, Tunceli'de teröristlerin bulunmasına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü de kaydedildi.