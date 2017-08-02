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Tunceli'de öldürülen teröristler

Dün Tunceli Ovacık'ta öldürülen teröristlerin son halleri paylaşıldı.

02.08.2017 - 07:30
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Tunceli'de öldürülen teröristler

İçişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada Tunceli Ovacık'ta 3 teröristin öldürüldüğünü açıklamıştı.

2 ERKEK 1 KADIN TERÖRİST

Bakanlık konuyla ilgili; "Tunceli İl Jandarma Komutanlığımızca Ovacık İlçemiz kırsalında 01 Ağustos 2017 tarihinde sabaha karşı SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) destekli yapılan operasyonda 2 erkek, 1 bayan olmak üzere 3 üst düzey terörist ölü olarak ele geçirildiği, Ayrıca bölgede yapılan arama/tarama faaliyetleri neticesinde; 3 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildiği bildirilmişti." ifadelerine yer vermişti.

BİRİ ÖRGÜTÜN TÜRKİYE SİLAHLI KANAT SORUMLUSU

Çatışmada öldürülen 3 teröristten 2'sinin kimliği belirlendi. Maost Kominist Partisi Halk Kurtuluş Ordusu (MKP HKO) örgütünün Türkiye silahlı kanat sorumlusu olduğu belirtilen 'Şahin' kod adlı Yılmaz Kes, diğer erkeğin ise örgütün Ovacık sorumlusu 'Dr. İsmail' kod adlı Mahir Özgür olduğu belirlendi. Kadın teröristin de örgüt yöneticilerinden olduğu ve kimlik tespit çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

SON HALLERİ

Tunceli'de öldürülen teröristler

Tunceli'de öldürülen teröristler

Tunceli'de öldürülen teröristler

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