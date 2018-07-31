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Tunceli'de öldürülen teröristlerin son hali

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında eylem hazırlığındaki 10 terörist, hava destekli operasyonda öldürüldü.

AA | 31.07.2018 - 15:40..
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Tunceli'de öldürülen teröristlerin son hali

Valilikten yapılan açıklamada, Pülümür ilçesi kırsalında duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine eylem hazırlığında olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığı tarafından operasyon başlatıldığı belirtildi.

10 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Tespit edilen 10 bölücü terör örgütü mensubunun hava destekli operasyonda öldürüldüğü aktarılan açıklamada, birliklerin bölgedeki operasyona devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, kentte teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Tunceli'de öldürülen teröristlerin son hali

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