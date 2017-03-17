Tunceli'de 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması

Tunceli'de bazı alanlarda 31 Mart'a kadar özel güvenlik bölgesi uygulaması yapılacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde terörist unsurların bulunması ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla devam ettiği bildirildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Bu kapsamda vatandaşların güvenliği için gerekli tedbirlerin alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan Tunceli merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçe sınırlarında 31 bölge, 17-31 Mart'ta özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir.

Halkımızın can ve mal güvenliği için özel güvenlik bölgelerine mülki amirin izni olmadan girişleri yasaklanmıştır."