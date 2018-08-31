Tunceli'de 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan, Tunceli Merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye İlçe sınırları içerisindeki 31 ayrı bölgede 1- 15 Eylül 2018 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmiştir.” denildi.

4 İLÇEDE 31 YER

Açıklamada, koordinatları da verilen yerlerin merkezde Bali Deresi, Kurutlu Deresi, Kutu, Tapan Tepe, Karameşe Tepe, Vezgürtepe, Ovacık’ta Eroğlu Mahallesi, Mercan Dağları, Kıran Deresi, Kınıkan Tepe, Golan Yaylası, Eğerci Mahallesi, Dülbektaşı, Yarpuzlu Mahallesi, Alisırtı geçidi, Dalav Yaylası, Karagöl Yaylası, Kurugöl Yaylası, Bastır Yaylası, Kurt Yaylası, Çeşme Yaylası, Yel Yaylası, Ganekastik, Çığırlı Yaylası, Karadere, Aslıca köyü bölgesi,Nazımiye’de Tavuklu-Doğantaş, Dokuzkaya,Pülümür’de Yoncalık Yaylası, Sarıgül Yaylası,Hozat’ta ise Kinzir ormanları bölgesi olduğu aktarıldı.