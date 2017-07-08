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Tunceli'de patlama: 1 yaralı

Pülümür ilçesinde teröristlerce yola yerleştirilen el yapımı patlayıcı, bir kamyonetin geçişi sırasında infilak ettirildi.

08.07.2017 - 22:18
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Valilik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 19.10 sıralarında, ilçedeki Pülümür-Erzincan karayoluna önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı düzeneği bir kamyonetin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce infilak ettirildi.

Patlama sonucu yan yatan kamyonetteki bir kişi yaralandı.

Kaldırıldığı Pülümür Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Patlama nedeniyle hasar oluşan karayolundaki tahribatın giderilmesi ve güvenlik güçlerinin inceleme yapması amacıyla söz konusu karayolu ikinci bir duyuruya kadar çift yönlü trafiğe kapatıldı.

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