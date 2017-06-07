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Tunceli'de patlama: 2 asker yaralı

Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde arazi tarama faaliyeti sırasında PKK'lı teröristlerin, önceden tuzakladıkları patlayıcı infilak etti.

07.06.2017 - 20:21
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Pülümür İlçesi yakınlarında bulunun Meydan Dağı bölgesinde operasyonlarını sürdüren güvenlik güçlerinin arama tarama faaliyetleri sırasında PKK'lı teröristler, önceden tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı patlattı.

2 ASKER YALARANDI

Patlamada, 2 uçman çavuş yaralandı. Yaralı askerler, bölgeden helikopterle alınarak Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan askerlerin sağlık duruklarının iyi olduğu belirtildi.

PATLAMANIN ARDINDAN ÇATIŞMA ÇIKTI

Olayın ardından, bölgeye takviye birlikler sevk edilerek, kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla bölgede operasyon başlatıldı.

Sağlamtaş, Ardıçlı köyleri arasındaki dağlık bölgede, teröristlerle sıcak temas sağlandı. Kobra helikopterler, teröristlerin bulunduğu bölgei ateş altına alırken, yer yer çatışmaların devam ettiği bildirildi.

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