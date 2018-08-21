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Tunceli'de patlama: Kamer Genç'in akrabası ağır yaralı

Tunceli Nazimiye'de iki köy arasındaki patika yolda meydana gelen patlamada bir kadın ağır yaralandı.

DHA | 21.08.2018 - 19:49..
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Nazimiye ilçesine bağlı Ramazan Köyü'ndeki mezarlığı ziyaret eden Gönül Parlak (45), saat 18.00 sıralarında komşu köy olan Doğantaş'a patika yoldan gittiği sırada patlama meydana geldi.

KAMER GENÇ'İN AKRABASI

Patlama sesini duyan köylülerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptıkları Parlak daha sonra helikopter ile Elazığ'a sevk edildi. Gönül Parlak'ın İstanbul’da oturduğu bayram ziyareti için Tunceli'ye geldiği ve Tunceli eski milletvekili merhum Kamer Genç'in akrabası olduğu öğrenildi.

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