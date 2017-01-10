Tunceli'de PKK bombası imha edildi

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliği için operasyonlara aralıksız devam edileceği belirtildi.

4 ADET 12 KİLOGRAMLIK MUTFAK TÜPÜ..

Güvenlik güçleri tarafından Tunceli-Ovacık karayolunda yapılan çalışma neticesinde el yapımı patlayıcı tespit edilmesi üzerine operasyon başlatıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde Ovacık ilçesi mülkü sınırları içerisinde terör örgütü mensuplarınca menfeze yerleştirilmiş 4 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü içerisinde toplamda 200 kilogramlık amonyum nitrat ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı madde düzeneği bulunmuş olup, düzenek Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile bulunduğu yerde imha edilmiştir."