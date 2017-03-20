Tunceli'de PKK operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın PKK terör örgütünün şehir yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, il merkezi ve Ovacık ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Çok sayıda ev ve işyerinde arama yapılan operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda dijital delil ve döküman ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen ve firar olan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenilirken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.