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Tunceli'de PKK tuzağı: 1 uzman çavuş yaralı

Tunceli'de PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir uzman çavuş yaralandı.

DHA | 11.05.2018 - 10:10..
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Tunceli'de PKK tuzağı: 1 uzman çavuş yaralı

Tunceli- Erzincan karayolu çevresinde dün akşam operasyon yürüten jandarma özel harekat timlerinin ilerlediği sırada, PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir uzman çavuş ağır yaralandı.

KARADAN VE HAVADAN ÖZEL HAREKAT TİMİ SEVK EDİLDİ

Olay bölgesinden ambulansla alınan uzman çavuş, Tunceli Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek ve Emniyet Müdürü Doğu Ateş de hastaneye gelerek, doktorlardan yaralı askerin durumu ile ilgili bilgi aldı.

Patlama sonrası kara ve havadan bölgeye çok sayıda jandarma özel harekat timi sevk edilerek operasyon başlatıldı.

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