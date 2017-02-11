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Tunceli'de PKK'lılara ait sığınak bulundu

Tunceli'de düzenlenen terör operasyonunda PKK'lı teröristlere ait sığınak ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

11.02.2017 - 10:28
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pkk

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada ele geçirilen malzemelerin imha edildiği belirtildi.

480 KİLO AMONYUM NİTRAT VE ÇOK SAYIDA YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

Açıklamada, "Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca, ilimiz merkez mülki sınırları içerisinde ve Pülümür ilçesi Kızılmescit mevkiinde 10 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında terör örgütü mensuplarının kış üslenmesi olarak kullandıkları tespit edilen sığınak içerisinde; 400-480 kilogram amonyum nitrat, 1 adet tüp, 1 adet akü, 500 kilogram un, 100 kilogram şeker, 100 kilogram çay, çok sayıda tıbbi malzeme, kışlık giyecek ve muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir" denildi.

Tunceli'de PKK'lılara ait sığınak bulundu

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