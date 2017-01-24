Tunceli'de PKK'nın 19 sığınağı ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan açıklamada, “Tunceli Merkez İlçe-Karşılar Jandarma Karakol Komutanlığı mülki sınırlarını içerisinde bulunan Bali Deresi bölgesinde 16 Ocak 2017 Pazartesi günü ’Şehit JandarmaUzman Çavuş Muhammet YILMAZ - 117’ operasyonu başlatılmıştır” denildi.

19 SIĞINAK İMHA EDİLDİ

Açıklamada, operasyon kapsamında tespit edilen 19 sığınak içerisinde kış yığınaklanmasına yönelik cephane, akaryakıt, telsiz ve çok sayıda yaşam malzemesinin ele geçirildiği ve imha edildiği kaydedildi.