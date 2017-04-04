Tunceli'de PKK'nın bahar yapılanmasına operasyon

Bahar mevsiminin gelmesi ile eylem hazırlığında olan PKK’lılara yönelik dün sabah saatlerinde, Tunceli merkez Kutuderesi Vadisi ve çevresindeki bölgelerde silahlı bir terörist grubunun hareket ettiği istihbaratı üzerine bölgeye operasyon yapıldı.

ÖZEL HAREKATÇILAR BÖLGEYE İNDİ

2 saat içinde jandarma özel harekat timlerinden oluşan bir tabur asker, helikopterlerle bölgeye indirildi. PKK’lı teröristlerin, bunun üzerine sarp alanlardaki sığınaklara girerek izlerini kaybettirmeye çalıştığı belirtildi.

MAYINLAR İMHA EDİLDİ

PKK’lı teröristler kendilerini takip eden askerlerin geçeceği mühtemel güzergahtaki 2 noktaya da mayın ve el yapımı patlayıcı tuzakladı. Tuzakları farkeden güvenlik görevlileri, bu tuzakları kontrollü imha ederek, teröristleri takibe devam etti.