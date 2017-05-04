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Tunceli'de PKK'nın silah ve mühimmatı bulundu

Güvenlik güçleri, Tunceli'nin Ovacık İlçesi Aslıca Köyü kırsalında operasyon düzenledi.

04.05.2017 - 17:38
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Ovacık ilçesi Aslıca Köyü kırsalında düzenlenen operasyonla ilgili Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

"Tunceli ili Ovacık İlçesi mülki sınırları içerisinde bölücü terör örgütü mensuplarını tespit etmek ve terörist unsurları etkisiz hale getirmek amacıyla İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Caner Erden-210' operasyonu kapsamında devam eden arama/tarama faaliyetlerinde tespit edilen 2 depo içerisinde; 5 kilogram TNT 6 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 roketatar silah, 1 M-16 piyade tüfeği, 45 roketatar mühimmatı, 26 roketatar sevk fişeği, 65 el bombası, 18 el bombası fünyesi, 155 doçka mühimmatı, 3 bin 302 BKC (Bixi) mühimmatı, 4 bin 787 kalaşnikof mühimmatı, bin 974 M-16 mühimmatı, 36 kalaşnikof sarjörü, 1 tüfek bombası, 50 şarjör kütüklüğü, 1 silah üstü termal dürbün, 2 el dürbünü, 20 el yapımı patlayıcı devre kartı, 9 elektrikli fünye, 1 akü, 8 telsiz ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği olanlar muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile bulunduğu yerde imha edilmiştir"

Tunceli'de PKK'nın silah ve mühimmatı bulundu


Tunceli'de PKK'nın silah ve mühimmatı bulundu

Tunceli'de PKK'nın silah ve mühimmatı bulundu

Tunceli'de PKK'nın silah ve mühimmatı bulundu

Tunceli'de PKK'nın silah ve mühimmatı bulundu

Tunceli'de PKK'nın silah ve mühimmatı bulundu

Tunceli'de PKK'nın silah ve mühimmatı bulundu

Tunceli'de PKK'nın silah ve mühimmatı bulundu

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