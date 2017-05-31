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Tunceli'de PKK'ya üst üste darbeler

Tunceli'de terör örgütü PKK'ya karşı düzenlenen operasyonda patlayıcı yapımında kullanılan maddeler ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

31.05.2017 - 09:15
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Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, ilde terörist unsurların bulunmasına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

ELE GEÇİRİLENLER

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı birliklerinin merkeze bağlı Boztarla ve Değrik mahalleleri ile Çaldıran Tepe bölgesinde 29 Mayıs'ta operasyon gerçekleştirildiği duyurulan açıklamada, "Şehit Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-90 Operasyonu kapsamında 100 kilogram amonyum nitrat, 50 kilogram gübre, 250 biksi fişeği, 400 metre kablo ve teröristlere ait muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir." ifadesine yer verildi.

HEPSİ İMHA EDİLDİ

Açıklamada, ele geçirilen malzemelerin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla olay yerinde imha edildiği vurgulandı.

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