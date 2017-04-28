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Tunceli'de polisin dikkati muhtemel bir faciayı önledi

Kullanılmayan bir klozetin altına teröristlerce tuzaklanmış tahrip gücü yüksek el yapımı patlayıcı, etkisiz hale getirildi.

28.04.2017 - 13:51
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Bugün sabah saat 10.00'da  polis araçlarının sık sık geçiş yaptığı Yenimahalle yolu kenarında yer alan Milli Eğitim lojmanlarının bahçesine bırakılmış kullanılmayan bir klozetin altına teröristlerce tuzaklanmış el yapımı patlayıcı, zırhlı araç ile bölgede devriye gezen polis ekipleri tarafından fark edildi.

Tunceli'de polisin dikkati muhtemel bir faciayı önledi

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

El yapımı patlayıcı, olay bölgesine giden bomba imha uzmanları tarafından bulunduğu yerde etkisiz hale getirildikten sonra, bombanın türü hakkında gerekli incelemelerin yapılması için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bölgede bulunun bütün mobese kameraları üzerinde inceleme yapılarak, bombayı koyanların belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Tunceli'de polisin dikkati muhtemel bir faciayı önledi

Tunceli'de polisin dikkati muhtemel bir faciayı önledi

Tunceli'de polisin dikkati muhtemel bir faciayı önledi

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