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Tunceli'de sahte polisler yakalandı

Tunceli'de kendilerini polis olarak tanıtarak terör örgütü ile korkuttukları vatandaşın 15 bin lirasını dolandırmaya çalışan 2 şüpheli tutuklandı.

İHA | 08.01.2018 - 20:18..
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Telefonda aradığı kişiye kendisini emniyet görevlisi olarak tanıtıp daha sonra iş yerine giden şahıs, terör örgütü ile irtibatlı olduğu için işlem başlatıldığını söyleyip vatandaşı dolandırmak istedi.

POLİSİM DİYE DOLANDIRMAYA ÇALIŞTILAR

Dolandırıcının 15 bin lira karşılığında dosyayı imha edebileceğini söylediği iş yeri sahibi, durumu emniyet ve savcılığa bildirdi.

Tunceli'de sahte polisler yakalandı

TUTUKLANDILAR

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü, Başsavcılık koordinesinde yapılan çalışma ile dolandırıcıların kimliğini belirledi. Şüpheliler E.G. ve C.G., düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı.

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