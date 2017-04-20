Tunceli'de şehit olan pilot toprağa verildi

Tunceli'de meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 46 yaşındaki emekli Albay Pilot Dilaver Karsavuranoğlu, memleketi Çankırı'nın Şabanözü İlçesine bağlı Karahacı Köyü'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

"BABAM BİR KAHRAMANDI"

Şehidin 23 yaşındaki oğlu Barış, babasının bir kahraman olduğunu söyleyerek, "Ayağı yere basamadan öldü benim babam. Ölmedi, şehit oldu. Babam bir kahramandı, herkes babamı alkışlasın." dedi.

Tunceli Pülümür'deki helikopter kazasında şehit olan emekli Albay Pilot Dilaver Karsavuranoğlu için Çankırı'nın Şabanözü İlçesi Karahacı Köyü'nde cenaze töreni düzenlendi.

KILIÇDAROĞLU'NA SARILDI

Cenaze namazı köydeki camide kılınırken, Şehit Pilot Karsavuranoğlu'nun yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehit babasının asker şapkasını takan oğlu Barış Karsavuranoğlu, ayakta durmakta güçlük çekerken, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na taziye dileği sırasında uzun süre sarılarak, "Babam sizi çok severdi." diyerek gözyaşı döktü.